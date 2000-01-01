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В Бен-Гурион изъяли 8 кг кокаина | Фото: Thinkstock12.04 16:12   MIGnews.com

В Бен-Гурион изъяли 8 кг кокаина

Израильские власти конфисковали 8 килограммов кокаина в международном аэропорту Израиля Бен-Гурион. Также по этому делу были арестованы 5 подозреваемых. Все задержанные отрицают обвинения.

Изъятые наркотики оцениваются в миллионы шекелей. Как пишет Israel Hayom, инцидент произошел в понедельник, 10 апреля.

По данным полиции, кокаин был спрятан в тайном отделении чемодана.

Сообщается, что двое подозреваемых возрастом 28 и 31 год, являются жителями Сдерота. Они перевозили наркотики из Германии и были арестованы по прибытии в Бен-Гурион.

Также полиция арестовала трех предполагаемых сообщников – двух жителей Ашдода возрастом 23 и 26 лет. Третий 28-летний подозреваемый проживает в Ашкелоне. Уточняется, что последний ждал их в аэропорту с товаром.

Подозреваемые предстанут перед судом Ашкелона в понедельник. Четверо из них были оставлены под стражей до пятницы, а пятый до четверга.

Двое из задержанных, которые занимались перевозкой наркотиков, утверждают, что они не знали о том, что кокаин был спрятан в чемодане.

Остальные заявили, что не знакомыми с двумя арестованными, которые доставили наркотики в Израиль.
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