12.04 15:10 MIGnews.com

Обвиняемый в теракте в Стокгольме мало смыслил в исламе

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Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, признавший вину по делу о теракте в центре Стокгольма 7 апреля, плохо разбирался в исламе, но при этом высказывался в поддержку террористической группировки "Исламское государство", рассказал в интервью шведскому радио Ekot знакомый задержанного.Мужчина, который просил называть его по имени Фаршад, сообщил, что Акилов в свое время неплохо зарабатывал, трудясь сварщиком в Самарканде, а потом по неизвестным причинам решил приехать в Швецию.Собеседник радиостанции отметил, что поведение Акилова резко изменилось летом 2016 года, когда шведские власти отказали ему в предоставлении статуса беженца. Ekot отмечает, что несколько друзей Акилова также подтвердили, что в тот период он стал раздражительным и начал принимать наркотики.В свою очередь шведская газета Expressen сообщила, что Акилов посещал подпольную мечеть в пригороде шведской столицы, где, возможно, вступал в контакт с членами ИГ. Кроме того, в газете сообщили, что перед приездом в Швецию Акилов был в Турции, где, возможно, также подвергся влиянию со стороны экстремистов.В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на угнанном грузовом автомобиле преднамеренно въехал в группу пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал произошедшее терактом.