12.04 14:48 MIGnews.com

Очная ставка с "насильником" из Большого Брата

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Израильские СМИ сообщают о том, что участник реалити-шоу “Большой Брат”, обвиненный в изнасиловании двух девушек в Тель-Авиве явился на полицейскую станцию для очной ставки со своими обвинительницами.Девушки утверждают, что во время вечеринки у старшего брата подозреваемого тот подмешал им в напиток “наркотик изнасилования”. После этого он отвел их к себе домой, где одну изнасиловал, а со второй совершил акт анального секса.Полиция, между тем, ожидает результатов анализов проб, взятых у двух обвинительниц, а также изучает записи камер наружного наблюдения, установленных в престижном здании, в котором проживает подозреваемый.Подозреваемый начисто отвергает обвинения. Он представил суду sms-сообщения одной из девушек, которое было послано ею после предполагаемого изнасилования: “Я извиняюсь за балаган, дорогуша. Это не я, это - она”.Судья Шломит Бен-Ицхак, указав на значительные разночтения в версиях двух жалобщиц, постановила что звезда реалити будет освобожден под домашний арест.