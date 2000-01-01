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12.04 14:48   MIGnews.com

Очная ставка с "насильником" из Большого Брата

Израильские СМИ сообщают о том, что участник реалити-шоу “Большой Брат”, обвиненный в изнасиловании двух девушек в Тель-Авиве явился на полицейскую станцию для очной ставки со своими обвинительницами.

Девушки утверждают, что во время вечеринки у старшего брата подозреваемого тот подмешал им в напиток “наркотик изнасилования”. После этого он отвел их к себе домой, где одну изнасиловал, а со второй совершил акт анального секса.

Полиция, между тем, ожидает результатов анализов проб, взятых у двух обвинительниц, а также изучает записи камер наружного наблюдения, установленных в престижном здании, в котором проживает подозреваемый.

Подозреваемый начисто отвергает обвинения. Он представил суду sms-сообщения одной из девушек, которое было послано ею после предполагаемого изнасилования: “Я извиняюсь за балаган, дорогуша. Это не я, это - она”.

Судья Шломит Бен-Ицхак, указав на значительные разночтения в версиях двух жалобщиц, постановила что звезда реалити будет освобожден под домашний арест.
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