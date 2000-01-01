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Смертельные выходные: в Песах в Израиле погибли 4 человека 12.04 14:05   MIGnews.com

Смертельные выходные: в Песах в Израиле погибли 4 человека

На перекрестке Тлалим в Негеве разбился частный автомобиль. В результате погиб 20-летний молодой человек. Еще два человека получили ранения и были эвакуированы вертолетом в больницу. Дорога заблокирована для движения в обоих направлениях.

Минувшей ночью в районе перекрестка Кидрон на шоссе № 40 перевернулся трактор. В результате погиб 27-летний мужчина.

На дороге №436 в районе Писгат-Зеев машина сбила 16-летнего подростка. Он погиб на месте.

Рано утром в результате столкновения частного автомобиля и грузовика на шоссе №38 в районе Бейт-Шемеша погиб 26-летний мужчина.
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