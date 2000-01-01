12.04 15:17 MIGnews.com

Шойгу: К немедленному пуску готовы 96% стратегических ракет

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К немедленному пуску готово 96% ракет российских войск стратегического назначения, а в боеготовом состоянии находится 99% всех пусковых установок. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.По его словам, усилилась боевая мощь ядерной триады. Сейчас она оснащена современным вооружением на 60%.На новый качественный уровень выведены силы общего назначения. Оснащенность Сухопутных войск современным вооружением составляет 42%.Доля современного вооружения в Воздушно-космических силах (ВКС) достигла 66%, а в Военно-морском флоте (ВМФ) – 47%."В целом оснащенность Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность – 94%", — отметил Шойгу.Глава Минобороны РФ подчеркнул, что основные мероприятия Государственной программы вооружения на 2018−2025 годы выполнены в установленном объеме.