Франсуа Олланд: Химатаку провели по тактическим соображениям
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что недавняя химическая атака в Сирии была осуществлена с самолета, и была проведена по тактическим соображениям.
Напомним, что десятки мирных жителей, в том числе, 30 детей, были убиты во вторник во время нападения в Сирии, еще десятки людей остались задыхаться, мучиться в конвульсиях и с пеной изо рта, согласно сообщениям медиков.
Вашингтон и Лондон указали на правительство президента Башара Асада как на ответственного за нападение, хотя режим опровергает обвинения в применении химического оружия.
ВОЗ заявила, что есть веские основания подтвердить химическую атаку, отметив, что десятки госпитализированных "страдали от удушения и проблем с дыханием".
"Фотографии и отчеты, поступающие из Идлиба сегодня, приводят меня в шок и возмущают", - сказал Питер Салама, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
Отметим, что США пришли к выводу, что Россия заранее знала о химической атаке в Сирии на прошлой неделе, которая, как полагают, была проведена силами сирийского президента Башара Асада, как сообщил высокопоставленный представитель США Associated Press.