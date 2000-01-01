Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












12.04 13:50   MIGnews.com

Франсуа Олланд: Химатаку провели по тактическим соображениям

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что недавняя химическая атака в Сирии была осуществлена с самолета, и была проведена по тактическим соображениям.

Напомним, что десятки мирных жителей, в том числе, 30 детей, были убиты во вторник во время нападения в Сирии, еще десятки людей остались задыхаться, мучиться в конвульсиях и с пеной изо рта, согласно сообщениям медиков.

Вашингтон и Лондон указали на правительство президента Башара Асада как на ответственного за нападение, хотя режим опровергает обвинения в применении химического оружия.

ВОЗ заявила, что есть веские основания подтвердить химическую атаку, отметив, что десятки госпитализированных "страдали от удушения и проблем с дыханием".

"Фотографии и отчеты, поступающие из Идлиба сегодня, приводят меня в шок и возмущают", - сказал Питер Салама, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Отметим, что США пришли к выводу, что Россия заранее знала о химической атаке в Сирии на прошлой неделе, которая, как полагают, была проведена силами сирийского президента Башара Асада, как сообщил высокопоставленный представитель США Associated Press.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии
14:15
Лавров поучил американских журналистов хорошим манерам
14:05
Смертельные выходные: в Песах в Израиле погибли 4 человека
13:40
Путин констатировал ухудшение отношений РФ и США при Трампе
13:36
Китай: любое применение химического оружия недопустимо
13:33
В Испании изъяли 267 кг кокаина, предназначенных для Израиля
13:21
Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 15 человек
13:10
Захарова о визите Тиллерсона: с ультиматумами к нам не надо
12:59
Взрыв в Дортмунде: стало известно содержание записки
12:54
Турция: Взрыв в полицейском участке - теракт
12:29
Лавров и Тиллерсон начали переговоры в Москве
12:19
ШАБАК и ЦАХАЛ арестовали 3 подозреваемых террористов
12:03
Вопреки приказу аятоллы: Ахмадинежад идет на выборы
11:53
Китай и США обсудили политику в отношении КНДР
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus