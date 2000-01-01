12.04 13:50 MIGnews.com

Франсуа Олланд: Химатаку провели по тактическим соображениям

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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что недавняя химическая атака в Сирии была осуществлена с самолета, и была проведена по тактическим соображениям.Напомним, что десятки мирных жителей, в том числе, 30 детей, были убиты во вторник во время нападения в Сирии, еще десятки людей остались задыхаться, мучиться в конвульсиях и с пеной изо рта, согласно сообщениям медиков.Вашингтон и Лондон указали на правительство президента Башара Асада как на ответственного за нападение, хотя режим опровергает обвинения в применении химического оружия.ВОЗ заявила, что есть веские основания подтвердить химическую атаку, отметив, что десятки госпитализированных "страдали от удушения и проблем с дыханием"."Фотографии и отчеты, поступающие из Идлиба сегодня, приводят меня в шок и возмущают", - сказал Питер Салама, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.Отметим, что США пришли к выводу, что Россия заранее знала о химической атаке в Сирии на прошлой неделе, которая, как полагают, была проведена силами сирийского президента Башара Асада, как сообщил высокопоставленный представитель США Associated Press.