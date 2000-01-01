Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Официальный сайт Минобороны РФ 12.04 14:15   MIGnews.com

Лавров поучил американских журналистов хорошим манерам

Главе МИД России Сергею Лаврову перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пришлось напомнить журналистам о манерах.

В частности, американские журналисты попытались выкрикивать вопросы перед началом встречи Лаврова и Тиллерсона.

Когда Лавров и Тиллерсон вошли в зал, представители американских СМИ начали громко выкрикивать вопросы с места: "Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?", "Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?".

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" – сделал замечание Лавров.

Затем российский министр произнес свою речь, передал слово Тиллерсону и, обратившись к американской журналистке, сказал: "Теперь можете кричать". Та улыбнулась и ответила: "Спасибо". Однако ее коллеги, видимо, не поняли иронии и начали вновь выкрикивать вопросы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии
14:05
Смертельные выходные: в Песах в Израиле погибли 4 человека
13:50
Франсуа Олланд: Химатаку провели по тактическим соображениям
13:40
Путин констатировал ухудшение отношений РФ и США при Трампе
13:36
Китай: любое применение химического оружия недопустимо
13:33
В Испании изъяли 267 кг кокаина, предназначенных для Израиля
13:21
Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 15 человек
13:10
Захарова о визите Тиллерсона: с ультиматумами к нам не надо
12:59
Взрыв в Дортмунде: стало известно содержание записки
12:54
Турция: Взрыв в полицейском участке - теракт
12:29
Лавров и Тиллерсон начали переговоры в Москве
12:19
ШАБАК и ЦАХАЛ арестовали 3 подозреваемых террористов
12:03
Вопреки приказу аятоллы: Ахмадинежад идет на выборы
11:53
Китай и США обсудили политику в отношении КНДР
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus