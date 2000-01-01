Лавров поучил американских журналистов хорошим манерам
Главе МИД России Сергею Лаврову перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном пришлось напомнить журналистам о манерах.
В частности, американские журналисты попытались выкрикивать вопросы перед началом встречи Лаврова и Тиллерсона.
Когда Лавров и Тиллерсон вошли в зал, представители американских СМИ начали громко выкрикивать вопросы с места: "Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?", "Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?".
"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" – сделал замечание Лавров.
Затем российский министр произнес свою речь, передал слово Тиллерсону и, обратившись к американской журналистке, сказал: "Теперь можете кричать". Та улыбнулась и ответила: "Спасибо". Однако ее коллеги, видимо, не поняли иронии и начали вновь выкрикивать вопросы.