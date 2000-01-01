12.04 12:59 MIGnews.com

Взрыв в Дортмунде: стало известно содержание записки

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Полиция Дортмунда проверяет на подлинность записку, найденную рядом с пострадавшим накануне от взрыва автобусом футбольной команды "Боруссия".При этом, журналисты местных СМИ, сообщают что в письме якобы было написано, что самолеты Германии участвуют в "убийствах мусульман в так называемом "Исламском государстве" (ИГ, террористическая группировка, также известна как ISIS). Кроме того, есть фраза "Во имя Аллаха, милостивого, щедрого". При этом подписи в записке нет.Ранее немецкая полиция заявила, что все еще не известно, кто стоит за "серьезной взрывной атакой" на командный автобус футбольной команды. При этом органы не отвергали "исламистский след" в этом деле.Также не исключается, что организаторы преступления могут намеренно пытаться навести полицию на ложный след.11 апреля в Дортмунде "Боруссия" должна была играть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Приблизительно за час до игры около автобуса футболистов "Боруссии", который направлялся на стадион, произошли три взрыва. Один из спортсменов был госпитализирован с порезами рук от осколков стекла. Рядом с местом ЧП был найден еще один предмет, похожий на бомбу, а также записка.Матч перенесли на 12 апреля. Он будет также проходить под усиленным контролем спецслужб.