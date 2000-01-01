12.04 13:33 MIGnews.com

В Испании изъяли 267 кг кокаина, предназначенных для Израиля

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Власти Испании изъяли 267 килограммов кокаина из Колумбии, который направлялся в Израиль, как сообщают местные СМИ.По данным испанской газеты El Mundo, облава произошла в бухте Гибралтарского портового города Альхесирас.Власти обнаружили незаконные наркотики, предназначенные для Тель-Авива, спрятанные в партиях, зарегистрированных как древесный уголь. Груз был отправлен почтой из колумбийского города Медаллин. Детали происшествия уточняются.Отметим, что, согласно международным экспертным оценкам, ежегодно на израильскую территорию доставляются более 100 тонн марихуаны, 10 тонн гашиша, 5 тонн героина, 3 тонны кокаина, более 20 миллионов таблеток экстази, сотни тысяч "квадратов" ЛСД.Наркотики ввозятся в Израиль по суше и по воздуху, как из соседних стран (Иордания, Египет), так и из стран, производящих наркотики или в свою очередь являющихся транзитными. К ним относятся некоторые страны Азии, Западной Европы, Южной Америки и США.