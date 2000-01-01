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Турция: Взрыв в полицейском участке - теракт | Фото: Thinkstock12.04 12:54   MIGnews.com

Турция: Взрыв в полицейском участке - теракт

Взрыв в полицейском участке в юго-восточном турецком городе Диярбакыр, в результате которого погибли 3 человека во вторник, 11 апреля, был терактом, как заявил в среду, 12 апреля, министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

В интервью телеканалу Haberturk, Сойлу сообщил, что атака была начата через туннель, выкопанным под полицейским участком.

Напомним, что мощный взрыв произошел в районе Баглар города Диярбакыр, расположенного на юго-востоке Турции. Количество погибших в результате нападения возросло до 3 человек, как сообщили в среду, 12 апреля, в больнице, куда привезли пострадавших в ходе теракта. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Отмечается, что взрыв произошел в мастерской во время ремонта полицейской бронемашины.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой силы безопасности страны постоянно проводят антитеррористические операции.
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