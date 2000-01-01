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flickr 12.04 13:21   MIGnews.com

Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 15 человек

В клинике Санкт-Петербурга скончался еще один пострадавший при теракте в метро, находившийся в тяжелом состоянии. Общее количество жертв достигло 15 человек, включая террориста-смертника. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Имя погибшего не уточняется.

3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в результате теракта погибли 14 человек, включая террориста.

По состоянию на 11 апреля, пострадавшими в петербургском метро признаны 102 человека. 51 человек, в том числе ребенок, после теракта обратился в медучреждения.
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