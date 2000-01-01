12.04 10:51 MIGnews.com

В Риме задержали туриста, писавшего имена на Колизее

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Итальянские полицейские сообщили, что задержали туриста из Эквадора за то, что он написал имена своего сына и жены и "2017" внутри древнего римского Колизея.Мэр Рима Вирджиния Рагги осудила предполагаемый вандализм в сообщении Twitter во вторник, 11 апреля, написав: "Рим заслуживает уважения. Тот, кто наносит вред Колизею, вредит всем римлянам и всем, кто любит город".Отметим, что символ Рима был построен в 1 веке для массовых развлечений на территории всей Римской Империи, и получил своё нынешнее название из-за установленной перед ним гигантской статуи Нерона ("колосс"). Первоначально Колизей был известен как Амфитеатр Флавиев.