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В Риме задержали туриста, писавшего имена на Колизее | Фото: Thinkstock12.04 10:51   MIGnews.com

В Риме задержали туриста, писавшего имена на Колизее

Итальянские полицейские сообщили, что задержали туриста из Эквадора за то, что он написал имена своего сына и жены и "2017" внутри древнего римского Колизея.

Мэр Рима Вирджиния Рагги осудила предполагаемый вандализм в сообщении Twitter во вторник, 11 апреля, написав: "Рим заслуживает уважения. Тот, кто наносит вред Колизею, вредит всем римлянам и всем, кто любит город".

Отметим, что символ Рима был построен в 1 веке для массовых развлечений на территории всей Римской Империи, и получил своё нынешнее название из-за установленной перед ним гигантской статуи Нерона ("колосс"). Первоначально Колизей был известен как Амфитеатр Флавиев.
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