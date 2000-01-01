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Власти установили: в коптских церквях взорвались смертники 12.04 10:34   MIGnews.com

Власти установили: в коптских церквях взорвались смертники

Египетские власти установили личности смертников, взорвавшихся в коптских церквях в Вербное Воскресенье 9 апреля.

В храме св. Георгия в Тантре подорвался Абу аль-Бараа аль-Масри. Он родился в 1974 году, был женат и у него есть трое детей. В результате взрыва погибли 27 человек.

Второй смертник, Абу Ишак аль-Масри, пытался взорваться в кафедральном соборе Св. Марка в Александрии. Он был остановлен 54-летней полицейской Наджаваой аль-Хаджар. Она погибла в результате взрыва. Ее сын был убит в боях с ISIS на Синае в прошлом году.

Абу Ишак аль-Масри, 1990 года рождения, по образованию бухгалтер, некоторое время работал в Кувейте. Оттуда он в 2013 году перебрался в Турцию, а оттуда - в Сирию. Позднее он вернулся на Синай.

Египетская пресса сообщает, что заговор против коптских церквей был “полностью подготовлен и осуществлен гражданами Египта”.
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