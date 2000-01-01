12.03 09:37 MIGnews.com

Греция: умер турист, заболевший коронавирусом в Израиле

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Власти Греции сообщают о том, что от коронавируса скончался 66-летний мужчина, недавно вернувшийся из Израиля.Речь идет о первой смерти от коронавируса в Греции. Всего в стране выявлено 99 случаев заражения.В Греции опасаются того, что система здравоохранения, и без того ослабленная наплывом мигрантов, не выдержит удара эпидемии коронавируса.На борту самолета, летевшего в Афины с заразившимися греческими паломниками находился сотрудник израильского посольства. Он заразился сам и заразил дочь и жену. Семья помещена на карантин.