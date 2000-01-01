12.03 14:04 MIGnews.com

El Al может до лета оставить без зарплаты 3/4 сотрудников

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Авиакомпания El Al рассматривает возможность отправки в неоплачиваемый отпуск до 75% своего штата из-за разгорающейся пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Так без зарплаты до конца июня могут остаться от 4500 до 5000 из 6400 сотрудников авиакомпании, передает интернет-издание Haaretz.Таким сотрудникам полагается пособие по безработице от государства. Окончательные масштабы будут зависеть от того, сколько рейсов вынуждена будет отменить компания. На данный момент, похоже, El Al будет выполнять по четыре рейса в день.Компания пока не получила разрешение от Гистадрута и своего же профсоюза, однако сотрудники компании, по всей видимости, с пониманием относятся к соответствующим мерам безопасности.Мало того, на фоне информации о переносе запуска новых линий в Чикаго (до 28 июня), Дюссельдорф (30 июля) и Токио (29 августа), авиакомпания может и вовсе приостановить свою деятельность.