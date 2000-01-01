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Пандемия коронавируса: в Иране заразился вице-президент | Фото:12.03 09:25   MIGnews.com

Пандемия коронавируса: в Иране заразился вице-президент

Первый вице-президент Ирана Эшак Джахангири, а также министры культуры и промышленности Али Асгар Мунесан и Реза Рахмани соответственно якобы заразились смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает проправительственное иранское информационное агентство Fars.

Информация появилась на фоне спекуляций о здоровье Джахангири, который уже несколько дней не появлялся на публике.

По данным информагентства, Джахангири находится в карантине, а его состояние улучшается, хотя ни один из официальных источников пока информацию о заражении чиновников не подтвердил.


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