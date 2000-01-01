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Израиль: число заразившихся коронавирусом перевалило за сто 12.03 09:16   MIGnews.com

Израиль: число заразившихся коронавирусом перевалило за сто

Министерство здравоохранения Израиля объявило том, что количество людей, заразившихся коронавирусом перевалило за сто.

Среди заразившихся - американская туристка, прибывшая из Египта. Она находится в больнице Пория в Тверии в состоянии средней степени тяжести.

По сообщению в израильских СМИ, сотни израильских дантистов будут вынуждены пройти двухнедельный карантин.

350 стоматологов, принимавших участие в профессиональной конференции, на которой присутствовал зараженный коронавирусом работник должны оставаться в изоляции дома.

Телеканал КАН сообщает о том, что во время слушаний в окружном суде Ришон Ле Циона по иску муниципалитета этого города против акций минздрава высокопоставленный сановник министерства сделал грозное предупреждение.

Сановник заявил: “Мы ожидаем, что в течение короткого промежутка времени у нас будут тысячи зараженных, многим из них потребуется помощь в отделениях реанимации”.

Также сообщается о том, что 1500 “членов команд врачей и медсестер” находятся в Израиле в изоляции из-за коронавируса.

У одной из учительниц в израильском городе Модиин диагностирован смертоносный китайский коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили после полуночи среды, 11 марта, сообщили в местном муниципалитете.

По предварительным данным, педагог контактировала с 94 учениками и 80 сотрудниками школы, которым теперь придется пройти карантин. Местные власти пытаются лично связаться с каждым из пострадавших, чтобы проинформировать их о необходимости домашней самоизоляции.

Учебное же заведение, где преподает зараженная женщина, закроют на дезинфекцию вплоть до воскресенья, 15 марта, а с понедельника уроки там будут вести преподаватели, которые не общались с пострадавшей, чтобы свести к минимуму последствия карантина.

Компания Израильские Железные Дороги отменила поезда на трех направлениях после того, как 27 кондукторов - 10% от работающих в компании, были помещены на карантин.

Прекращается сообщение на линиях Беэр-Шева-Димона, Бейт-Шемеш-Иерусалим, Лод-Ришон Ле Цион.

Также прекратилось движение ночных поездов по линиям Беэр-Шева-Тель-Авив.

Власти Греции сообщают о том, что от коронавируса скончался 66-летний мужчина, недавно вернувшийся из Израиля.

Речь идет о первой смерти от коронавируса в Греции. Всего в стране выявлено 99 случаев заражения.

В Греции опасаются того, что система здравоохранения, и без того ослабленная наплывом мигрантов, не выдержит удара эпидемии коронавируса.

На борту самолета, летевшего в Афины с заразившимися греческими паломниками находился сотрудник израильского посольства. Он заразился сам и заразил дочь и жену. Семья помещена на карантин.


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