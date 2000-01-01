12.03 09:00 MIGnews.com

Тысячи больных: Минздрав ожидает вспышки коронавируса

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Телеканал КАН сообщает о том, что во время слушаний в окружном суде Ришон Ле Циона по иску муниципалитета этого города против акций минздрава высокопоставленный сановник министерства сделал грозное предупреждение.Сановник заявил: “Мы ожидаем, что в течение короткого промежутка времени у нас будут тысячи зараженных, многим из них потребуется помощь в отделениях реанимации”.Также сообщается о том, что 1500 “членов команд врачей и медсестер” находятся в Израиле в изоляции из-за коронавируса.