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Тысячи больных: Минздрав ожидает вспышки коронавируса 12.03 09:00   MIGnews.com

Тысячи больных: Минздрав ожидает вспышки коронавируса

Телеканал КАН сообщает о том, что во время слушаний в окружном суде Ришон Ле Циона по иску муниципалитета этого города против акций минздрава высокопоставленный сановник министерства сделал грозное предупреждение.

Сановник заявил: “Мы ожидаем, что в течение короткого промежутка времени у нас будут тысячи зараженных, многим из них потребуется помощь в отделениях реанимации”.

Также сообщается о том, что 1500 “членов команд врачей и медсестер” находятся в Израиле в изоляции из-за коронавируса.


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