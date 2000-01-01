12.03 11:22 MIGnews.com

Беннетт запретил открывать Газу до субботы

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Израиль вплоть до субботы, 14 марта, не откроет пункты пропуска на границе с сектором Газа из-за продолжающегося распространения эпидемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Соответствующее решение вечером среды, 11 марта, в соответствии с рекомендацией органов безопасности принял министр обороны Израиля Нафтали Беннетт после соответствующих консультаций, передает интернет-издание Arutz Sheva.При этом отмечен запрет на въезд в индивидуальном порядке израильтян в районы А и В, за исключением форс-мажорных случаев."Министр обороны будет регулярно оценивать обстановку, чтобы предпринять правильные меры по мере возникновения необходимости в них", - заявили в минобороны.