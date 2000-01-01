12.03 15:34 MIGnews.com

Израиль отзывает тысячи волонтеров из-за рубежа

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Израиль отзывает из-за рубежа более 2000 женщин, работавших в разных школах в качестве альтернативы прохождения службы в Армии обороны Израиля.Женщинам было предписано покинуть страны своего пребывания до вечера среды, 11 марта, а смогут ли они вернуться – неясно, передает интернет-издание The Times of Israel."Это очень эмоционально. Этим бедным девочкам по 19 лет, и приехали сюда, чтобы провести этот особенный значимый год службы. Они так долго выстраивали с детьми отношения", - рассказала руководитель одной из школ, откуда отозвали девушек, Тания Швайг.За границей позволили остаться лишь девушкам, проходящим службу в Австралии и Сингапуре, поскольку у них будет значительно больше шансов заразиться коронавирусном во время путешествия оттуда, чем оставаясь на месте.