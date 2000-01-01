12.03 08:55 MIGnews.com

Учительница заразилась коронавирусом в Модиине

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У одной из учительниц в израильском городе Модиин диагностирован смертоносный китайский коронавирус COVID-19.Об этом сообщили после полуночи среды, 11 марта, сообщили в местном муниципалитете.По предварительным данным, педагог контактировала с 94 учениками и 80 сотрудниками школы, которым теперь придется пройти карантин. Местные власти пытаются лично связаться с каждым из пострадавших, чтобы проинформировать их о необходимости домашней самоизоляции.Учебное же заведение, где преподает зараженная женщина, закроют на дезинфекцию вплоть до воскресенья, 15 марта, а с понедельника уроки там будут вести преподаватели, которые не общались с пострадавшей, чтобы свести к минимуму последствия карантина.