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Учительница заразилась коронавирусом в Модиине | Фото:12.03 08:55   MIGnews.com

Учительница заразилась коронавирусом в Модиине

У одной из учительниц в израильском городе Модиин диагностирован смертоносный китайский коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили после полуночи среды, 11 марта, сообщили в местном муниципалитете.

По предварительным данным, педагог контактировала с 94 учениками и 80 сотрудниками школы, которым теперь придется пройти карантин. Местные власти пытаются лично связаться с каждым из пострадавших, чтобы проинформировать их о необходимости домашней самоизоляции.

Учебное же заведение, где преподает зараженная женщина, закроют на дезинфекцию вплоть до воскресенья, 15 марта, а с понедельника уроки там будут вести преподаватели, которые не общались с пострадавшей, чтобы свести к минимуму последствия карантина.


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