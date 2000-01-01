12.03 21:43 MIGnews.com

Мужчина не впустил инспекторов минздрава -штраф 5000 шекелей

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Мужчина пытался помешать инспекторам министерства здравоохранения провести проверку о поддержании карантина, сообщает JP. Ему приказано выплатить штраф в размере 5000 шекелей и воздерживаться от совершения аналогичного преступления.Мужчина вернулся из поездки в Таиланд и в соответствии с указом Генерального директора Министерства здравоохранения был помещен на карантин у себя дома. Три инспектора Министерства здравоохранения прибыли в его дом и попросили его идентифицировать себя, но он начал конфликт - пытался плюнуть в их сторону и закрыть дверь.Согласно сообщениям, мужчина также делал вид, что несколько раз чихнул, намереваясь удержать их от проведения проверки. Подозреваемый фактически не заразился вирусом и не нарушил руководящие принципы изоляции.Инцидент был снят инспекторами департамента здравоохранения. Пполиция начала расследование по этому делу. Прокуратура постановила, что мужчина совершил преступление против государственных служащих.После рассмотрения всех обстоятельств, в том числе того факта, что подозреваемый не имел судимости и выразил глубокое раскаяние в своих действиях, было решено подписать соглашение об условном закрытии, согласно которому мужчина заплатит штраф и обязуется избегать совершения аналогичные преступления.Это дело является частью политики обеспечения соблюдения руководящих принципов по профилактике коронавируса, объявленной генеральным прокурором Авихай Мандельблитом и заместителем государственного прокурора Даном Элдадом.