12.03 21:10 MIGnews.com

El Al приостанавливает большинство международных рейсов

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В четверг, 12 марта, компания El Al заявила о приостановке полетов в большинство назначений по всему миру, но оставит рейсы в США, Канаду, Великобританию, Францию и Южную Африку. Об этом сообщает Times of Israel.Авиакомпания заявила, что постепенно прекратит полеты в Европу к воскресенью, за исключением Лондона и Парижа. Полеты в Бостон и Мумбаи прекратятся в воскресенье; Сан-Франциско, Москва и Брюссель в понедельник; Майами и Лос-Анджелес в среду."Мы следим за ситуацией и вне национальной ответственности мы будем поддерживать регулярное воздушное сообщение с Нью-Йорком, Ньюарком, Торонто, Лондоном, Парижем и Йоханнесбургом с целью перевозки пассажиров и грузов", - заявил генеральный директор El Al Гонен Усишкин.El Al, крупнейшая израильская авиакомпания, заявила в среду, что в скором времени около 80 процентов своей рабочей силы, или 4000 сотрудников, будут отправлены на неопределенный неоплачиваемый отпуск. Компания, как сообщается, собирается запросить правительственный кредит в размере 700 миллионов долларов для преодоления кризиса.