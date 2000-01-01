12.03 20:39 MIGnews.com

Пациент №95 с коронавирусом - солдат ЦАХАЛа

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Пациент № 95, у которого диагностировали коронавирус, является сотрудником ЦАХАЛа, сообщает пресс-служба армии. Он вернулся из-за границы и является третьим подтвержденным случаем в ЦАХАЛе.Военные подчеркивают, что по возвращении в Израиль он не обязан быть изолированным в соответствии с руководящими принципами Министерства здравоохранения.Вирус был диагностирован у пациента после появления симптомов и прохождения обследования в больницу. Он был госпитализирован в легком состоянии. Все члены отделения, которые вступали с ним в контакт, были уведомлены и изолированы.Медицинский корпус в сотрудничестве с Министерством здравоохранения продолжает проводить комплексное эпидемиологическое расследование.