12.03 20:27 MIGnews.com

В Израиле запретили свадьбы с участием более 100 человек

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Министерство здравоохранения объявило, что запрет на проведение собраний и мероприятий с участием более 100 человек будет также распространяться на свадьбы, бар-мицвы, похороны и подобные мероприятия."Приказ вступит в силу в ближайшие несколько часов. Это радикальный запрет на все мероприятия, как на закрытых, так и на открытых площадках", - сказали в министерстве.Уди Клингер, заместитель руководителя министерства здравоохранения, заявил, что "с момента пандемии наша политика адаптировалась к разворачивающейся реальности. Он также сообщил, что все пациенты с пневмонией должны пройти тестирование на COVID-19.Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявит о закрытии школ и детских садов в ближайшие часы в связи с резким увеличением числа пациентов с коронавирусом в Израиле.