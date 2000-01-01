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У жены премьер-министра Канады подозрение на коронавирус | Фото:13.03 06:37   MIGnews.com

У жены премьер-министра Канады подозрение на коронавирус

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо будет работать в домашнем режиме на самоизоляции после того, как у его жены Софи появились симптомы гриппа. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

"У недавно вернувшейся из Лондона (Великобритания) жены премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо начали проявляться симптомы гриппа, в том числе у нее был небольшой жар был поздно вечером", - говорится в сообщении. Она прошла тест на наличие коронавируса в ее организме, результаты будут известны в ближайшее время. Сейчас женщина помещена на домашний карантин.

"Доктор посоветовал премьер-министру продолжать свою ежедневную деятельность, так как у него нет никаких симптомов заболевания. Однако в качестве меры предосторожности премьер-министр предпочел режим самоизоляции и будет работать из дома до получения результатов теста Софи", - заявили в канцелярии.

Из-за этого, Трюдо отменил ряд встреч, некоторые из них пройдут в режиме телефонного разговора. На данный момент, в Канаде выявлен коронавирус у 103 человек, один смертельный случай.


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