12.03 19:32 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: Ганц призвал к мобилизации ЦАХАЛ

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил в четверг, 12 марта, что растущий кризис с коронавирусом "выше политики" и что его партия "поддержит все соответствующие меры". Об этом сообщает Times of Israel.Он высоко оценил действия Министерства здравоохранения и призвал использовать различные подразделения Сил обороны Израиля для решения некоторых проблем, вызванных вирусом."Кризис коронавируса в Государстве Израиль только начинается", - написал он в своем посте в Facebook. "Позвольте мне прояснить: я, вместе с остальными в "Кахоль Лавна", поддержу все соответствующие меры, чтобы помочь стране справиться с этим кризисом и как можно быстрее выйти из него, одновременно спасая жизни и ограничивая ущерб, наносимый израильтянам и экономике.""Я очень признателен профессионалам Министерства здравоохранения во главе с генеральным директором Моше Бар Симан-Товом. Тем не менее, этот момент требует использования организационных возможностей Министерства обороны, а также ЦАХАЛа", - написал политик."Пришло время ввести Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, Командование Внутреннего фронта и Медицинский корпус. Мы должны направить все свои возможности, материально-технические средства и существующие системы на адекватное противодействие широкому и постоянному чрезвычайному положению.""Мы должны быть готовы к тому, что нам понадобится использовать национальную инфраструктуру для перемещения оборудования, строительства изолирующих сооружений и полевых больниц, а также для работы горячих линий и предоставления широкой общественности руководящих указаний", - добавил Ганц.