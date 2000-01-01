12.03 18:47 MIGnews.com

Израиль: школы по всей страны закрыты до Песаха

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В четверг, 12 марта, министерства образования и здравоохранения объявили о закрытии всех образовательных учреждений до Песаха из-за коронавируса. На данный момент по всему Израилю зафиксировано 109 случаев заболевания.Согласно 13 каналу, решение уже было представлено премьер-министру Биньямину Нетаниягу, который одобрил его.Ранее в тот же день министерство образования провело подготовительное совещание по этому вопросу, на котором обсуждалась возможность перехода на программы дистанционного обучения."Возникает все больше и больше вопросов", - сказал Шмуэль Абуав, генеральный директор Министерства образования. "Поскольку коронавирус превращается в мини-пандемию, потребуется много энергии для дезинфекции школ и обеспечения безопасности учащихся, учителей и персонала".Он заявил, что школы "нестерильные" и что Министерство здравоохранения настаивает на закрытии школ.Кроме того, в четверг Союз учителей Израиля направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой закрыть учебные заведения Израиля и перевести учащихся на дистанционное обучение.Учащиеся смогут собираться в обычное время перед компьютером или смартфоном. Любой, кто не может позволить себе эту технологию, сможет сдать задания после отмены карантина.