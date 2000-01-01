12.03 18:45 MIGnews.com

Коронавирус: в Израиле зафиксировано 109 случаев

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Израиле достигло 109 человек, сообщает The Jerusalem Post. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.Последние два подтвержденных случая - полуторагодовалый ребенок и 17-летний подросток.В настоящее время на домашнем карантине находится около 35 000 израильтян, сообщило министерство здравоохранения.Ниже приведены основные сведения о недавно диагностированных людях:Пациент № 83 проживает в центральном Израиле.Пациенты № 84, 85 и 86 в возрасте от 30 до 40 лет и недавно вернулись в Израиль из поездки в Германию. Они вернулись в страну 12 марта и с тех пор находятся в изоляции.Пациенты № 87 и 88 - дети, 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. Мальчик был со своим отцом в Испании, они вернулись в страну 26 февраля.Пациентами № 89 и 90 - две женщины в возрасте 60 лет из центрального Израиля. Недавно они ездили в Москву и из Москвы в Нью-Йорк и обратно.Пациенту № 91 вернулась в Израиль из отпуска в Дании 8 марта, ей 30 лет.Пациенты № 92 и № 98 являются туристами в возрасте от 20 лет. Они прибыли в Израиль из Москвы 3 марта.Пациент № 93 в возрасте 40 лет из центрального Израиля. Он вернулся в страну из отпуска в Германии 6 марта и с тех пор находится в изоляции.