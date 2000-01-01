Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: в Израиле зафиксировано 109 случаев | Фото:12.03 18:45   MIGnews.com

Коронавирус: в Израиле зафиксировано 109 случаев

Число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Израиле достигло 109 человек, сообщает The Jerusalem Post. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

Последние два подтвержденных случая - полуторагодовалый ребенок и 17-летний подросток.

В настоящее время на домашнем карантине находится около 35 000 израильтян, сообщило министерство здравоохранения.
 
Ниже приведены основные сведения о недавно диагностированных людях:

Пациент № 83 проживает в центральном Израиле.
 
Пациенты № 84, 85 и 86 в возрасте от 30 до 40 лет и недавно вернулись в Израиль из поездки в Германию. Они вернулись в страну 12 марта и с тех пор находятся в изоляции.

Пациенты № 87 и 88 - дети, 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. Мальчик был со своим отцом в Испании, они вернулись в страну 26 февраля.

Пациентами № 89 и 90 - две женщины в возрасте 60 лет из центрального Израиля. Недавно они ездили в Москву и из Москвы в Нью-Йорк и обратно.

Пациенту № 91 вернулась в Израиль из отпуска в Дании 8 марта, ей 30 лет.

Пациенты № 92 и № 98 являются туристами в возрасте от 20 лет. Они прибыли в Израиль из Москвы 3 марта.

Пациент № 93 в возрасте 40 лет из центрального Израиля. Он вернулся в страну из отпуска в Германии 6 марта и с тех пор находится в изоляции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:07
КСИР захватывает запасы медицинских товаров в Иране
19:02
Либерман призвал к созданию правительства единства
18:13
Коронавирус в Израиле: заражен 6-месячный ребенок
18:10
Чиновник заболел коронавирусом после встречи с Трампом
18:05
Израильтян предупредили о надвигающемся шторме
17:34
Амир Перец призвал увеличить бюджет для борьбы с эпидемией
17:11
Орли Леви-Абукасис не будет рекомендовать Бенни Ганца
17:04
Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем
16:48
Израиль: из-за коронавируса закрылись 100 отелей
16:43
Индия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
16:29
В Израиле могут закрыть все образовательные учреждения
16:25
Коронавирус: владелец Олимпиакоса подцепил опасную инфекцию
16:02
Тысячи сотрудников El Al протестуют под штаб-квартирой
15:55
В Польше задумались над улучшением отношений с Россией
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus