12.03 18:13 MIGnews.com
Коронавирус в Израиле: заражен 6-месячный ребенок
13 канал сообщает, что 6-месячному ребенку из Израиля был поставлен диагноз коронавирус.
Тем временем, эпидемия привела к заражению 104 человек в еврейском государстве, сообщают СМИ.
Ранее сообщалось
, что министерство здравоохранения Израиля объявило том, что количество людей, заразившихся коронавирусом перевалило за сто.
Среди заразившихся - американская туристка, прибывшая из Египта. Она находится в больнице Пория в Тверии в состоянии средней степени тяжести.
По сообщению в израильских СМИ, сотни израильских дантистов будут вынуждены пройти двухнедельный карантин.
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