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Коронавирус в Израиле: заражен 6-месячный ребенок | Фото:12.03 18:13   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: заражен 6-месячный ребенок

13 канал сообщает, что 6-месячному ребенку из Израиля был поставлен диагноз коронавирус.

Тем временем, эпидемия привела к заражению 104 человек в еврейском государстве, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля объявило том, что количество людей, заразившихся коронавирусом перевалило за сто.

Среди заразившихся - американская туристка, прибывшая из Египта. Она находится в больнице Пория в Тверии в состоянии средней степени тяжести.

По сообщению в израильских СМИ, сотни израильских дантистов будут вынуждены пройти двухнедельный карантин.


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