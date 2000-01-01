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Израильтян предупредили о надвигающемся шторме | Фото:12.03 18:05   MIGnews.com

Израильтян предупредили о надвигающемся шторме

Израильтян предупреждают о надвигающемся шторме, который принесет ветра, превышающие 100 километров в час. Также, сообщается об угрозе песчаной бури, сообщает Times of Israel. На юго-западе Египта уже закрыли школы и университеты из-за опасности наводнений.

В четверг, к восьми вечера, ожидается усиление ветра до 100 км / ч в горных районах в центре и на севере страны, от Иудейских холмов до хребта Кармель над Хайфой. Зона шторма затем расширится и охватит большую часть густонаселенной прибрежной равнины.

Ожидаемые порывы ветра будут почти в два раза выше среднего зимнего максимума в 50–60 км / ч и "должны причинить ущерб: поваленные деревья, опоры электричества, светофоры, крыши и солнечные водонагреватели", сообщают местные власти.

Также, юго-восточные ветры принесут мощную пылевую бурю из Северной Африки, которая может снизить видимость в некоторых районах до 20 метров. Ночью ожидаются сильные дожди от линии Иерусалим-Тель-Авив в центре страны на юг до Газы и вниз по израильско-египетской границе к самому южному городу Эйлат.

Между 10 вечера в четверг и 2 часа ночи в пятницу "опасность городских наводнений - на самом высоком уровне, в том числе в Эйлате, Беэр-Шеве и городах западного Негева, таких как Ашкелон, Нетивот, Рахат и Сдерот".

Дожди, как ожидается, распространятся на север страны утром в пятницу и станут причиной массовых наводнений в руслах рек Негев, Арава и Мертвого моря.

Две главные дорожные артерии в Эйлат будут закрыты. Самые сильные дожди в пятницу ожидаются в Иерусалиме и на центральном Западном берегу. Ожидается, что шторм уменьшится в пятницу вечером к 6 часам вечера.


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