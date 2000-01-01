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Израиль: из-за коронавируса закрылись 100 отелей | Фото:12.03 16:48   MIGnews.com

Израиль: из-за коронавируса закрылись 100 отелей

По сообщениям израильских СМИ, около 100 отелей по всему Израилю объявили о закрытии для посетителей на фоне борьбы со вспышкой коронавируса.

Ожидается, что в воскресенье будет закрыто еще 100 отелей.

Закрытие происходит через день после того, как министерство здравоохранения приказало запретить проведение публичных собраний на более, чем 100 человек.

Также, рассматривается возможность закртия всех образовательных учреждений.


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