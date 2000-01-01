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В Израиле могут закрыть все образовательные учреждения | Фото:12.03 16:29   MIGnews.com

В Израиле могут закрыть все образовательные учреждения

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает вопрос о закрытии образовательных учреждений в ответ на вспышку коронавируса. Об этом сообщает Аруц Шева. Нетаниягу обсуждает этот вопрос с министром образования раввином Рафи Перецем.

Сегодня утром, 12 марта, Министерство образования провело оценку состояния распространения коронавируса и его влияния на систему образования с участием министра образования и генерального директора министерства.

Такой шаг затронет все детские сады, школы и систему высшего образования, оставив около двух с половиной миллионов учащихся и студентов на карантине. Если такое решение будет принято - министерство образования будет работать над переводом всей системы образования на дистанционное обучение.

Раввин Перец прокомментировал ситуацию: "В настоящее время, в соответствии с решением Министерства здравоохранения и национальной системы социального обеспечения, нет необходимости отменять учебу."

"Мы внимательно следим за последними событиями в текущем кризисе и будем продолжать информировать общественность. Мы координируем все договоренности с Министерством здравоохранения. Я хочу подчеркнуть проблему фальшивых новостей. Не верьте всем сообщениям, передаваемым через социальные сети. Официальные решения, если таковые будут, будут приниматься только через официальных представителей офиса."


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