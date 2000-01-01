12.03 16:02 MIGnews.com

Тысячи сотрудников El Al протестуют под штаб-квартирой

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Около 2000 сотрудников El Al устроили акцию протеста и сжигали шины возле штаб-квартиры авиакомпании в аэропорту Бен-Гурион в четверг, 12 марта, из-за увольнения тысяч рабочих из-за вспышки коронавируса.Об этом сообщает The Jerusalem Post.Сотрудники собрались вскоре после срыва переговоров между руководством компании и представителями Гистадрут и профсоюза работников El Al. В среду сообщалось, что компания планирует разместить 80% из 6300 работников в неоплачиваемых отпусках. Около 600 из 650 пилотов авиакомпании также окажутся в списке.Гистадрут сообщил, что руководство El Al "категорически отвергло любое предложение, вынесенное на переговорах". Предложения включали сотрудников компании, отказавшихся от 1 миллиарда долларов за семилетний период, включая неоплачиваемый отпуск персонала и «дополнительные болезненные уступки»."В конце марафонских переговоров, которые я вел два дня подряд, руководство El Al отклонило все предложения, которые мы разработали вместе с сотрудниками компании", - сказал председатель федерации труда Арнон Бар-Давид."Это беспрецедентный кризис, и руководство отказывается понимать значимость ситуации и тяжелую ответственность. Я беспокоюсь о судьбе El Al и призываю руководство восстановить самообладание."Председатель профсоюза El Al Шарон Бен-Ицхак обвинил руководство и владельцев авиакомпаний в том, что они пытались "воспользоваться" кризисом и "шантажировать сотрудников", не вкладывая ни одного доллара в компанию.Компания ожидает, что еъ доходы в период с января по апрель упадут на 140-160 млн долларов. El Al продолжит вносить "операционные и коммерческие коррективы" в свои операции на основе спроса, добавив, что, вероятно, отменит "много рейсов".