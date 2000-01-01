12.03 15:38 MIGnews.com

Коронавирус: Союз учителей Израиля призвал к закрытию школ

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Генеральный секретарь Союза учителей Израиля Яффа Бен-Давид потребовала закрыть все школы в стране из-за коронавируса, сообщает сайт Ynet."Я призываю премьер-министра продемонстрировать национальную ответственность перед общественным здравоохранением, включая учащихся страны, педагогов и их семьи, чтобы остановить распространение вируса и последующих жертв", - написала председатель.Бен-Давид призвала Биньямина Нетаниягу закрыть все учебные заведения, детские сады и школы. В отчете говорится, что учителя выражают озабоченность по поводу риска сотней учеников каждый день.Ранее сегодня Еврейский университет в Иерусалиме сообщил, что начнет второй семестр с опозданием на неделю и что занятия для более чем 20 000 студентов будут проводиться дистанционно с помощью потокового видео, начиная с 22 марта.В заявлении университета говорится, что отсрочка связана с необходимостью внедрить систему дистанционного обучения в своих двух кампусах в Гиват-Раме и на горе Скопус.