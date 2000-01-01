Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: Союз учителей Израиля призвал к закрытию школ | Фото:12.03 15:38   MIGnews.com

Коронавирус: Союз учителей Израиля призвал к закрытию школ

Генеральный секретарь Союза учителей Израиля Яффа Бен-Давид потребовала закрыть все школы в стране из-за коронавируса, сообщает сайт Ynet.

"Я призываю премьер-министра продемонстрировать национальную ответственность перед общественным здравоохранением, включая учащихся страны, педагогов и их семьи, чтобы остановить распространение вируса и последующих жертв", - написала председатель.

Бен-Давид призвала Биньямина Нетаниягу закрыть все учебные заведения, детские сады и школы. В отчете говорится, что учителя выражают озабоченность по поводу риска сотней учеников каждый день.

Ранее сегодня Еврейский университет в Иерусалиме сообщил, что начнет второй семестр с опозданием на неделю и что занятия для более чем 20 000 студентов будут проводиться дистанционно с помощью потокового видео, начиная с 22 марта.

В заявлении университета говорится, что отсрочка связана с необходимостью внедрить систему дистанционного обучения в своих двух кампусах в Гиват-Раме и на горе Скопус.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
Тысячи сотрудников El Al протестуют под штаб-квартирой
15:55
В Польше задумались над улучшением отношений с Россией
15:34
Израиль отзывает тысячи волонтеров из-за рубежа
15:18
Экспорт вооружений Израиля достиг рекордного уровня
15:13
Сирийцы призвали сенаторов принять жесткие меры против Асада
15:03
Израиль опротестовал встречу Лаврова с Исламским джихадом
14:52
Ума Турман сыграет в ремейке израильского сериала
14:31
В Италии закрывают все магазины из-за коронавируса
14:10
Bloomberg: России объявили нефтяную войну
14:04
El Al может до лета оставить без зарплаты 3/4 сотрудников
13:49
В Украине не спешат отменять концерты и киносеансы
13:46
Лавров встретился с Исламским джихадом
13:41
Врач из "Шибы" заражен коронавирусом
13:28
Приведение Кнессета к присяге под угрозой из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus