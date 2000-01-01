Коронавирус: Ришон ле-Цион поможет людям золотого возраста
По всем данным, люди из так называемой третьей возрастной группы имеют самый высокий риск заражения коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения рекомендовало пожилым, особенно страдающим хроническими заболеваниями, и людям со слабой иммунной системой максимально сократить контакт с окружающими, сохраняя при этом свой обычный образ жизни. Это означает, что многие израильтяне будут опасаться ходить в магазины и различные учреждения, сдавать анализы и делать многие другие повседневные дела.
Отдел социальной работы с населением в Управлении социальной интеграции при муниципалитете Ришон ле-Циона собирает добровольцев для оказания помощи этой группе населения в период распространения коронавируса. Отдел приглашает волонтеров, которые будут развозить еду и лекарства, отвечать на звонки на городской горячей линии 106, а также помогать пожилым, находящимся в карантине.
Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих сказал: «Как прекрасно в такое время видеть проявления солидарности и взаимопомощи. Пришла пора протянуть руку поддержки тем, кто в ней нуждается. Среди них могут быть бабушки и дедушки каждого из нас. Наш моральный долг – думать и о них, любая помощь приветствуется».
В Управлении социальной интеграции готовятся провести набор волонтеров и считают, что именно в такое непростое время количество добровольцев будет особенно высоким, граждане Израиля проявят стойкость и взаимную поддержку.
Заместитель мэра и директор отдела социальной интеграции Моти Аджами добавил: «Волонтерское сообщество Ришон ле-Циона уже не раз зарекомендовало себя с самой лучшей стороны, я уверен что и теперь наши добровольцы себя проявят. Горожанам не все равно, они рады позаботиться о своих пожилых соседях».
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