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13.03 03:24   MIGnews.com

Пекин: мы пережили пик эпидемии коронавируса

Китай уже справился с пиком эпидемии смертоносного коронавируса COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель Комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает местное информационное агентство "Синьхуа".

"На сегодняшний день, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй выявлено семь случаев, из которых шесть — были занесены извне", — заявил Фэн.

По его словам, сейчас необходимо поставить в приоритет лечение больных, не терять бдительности и не расслабляться.


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