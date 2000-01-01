13.03 03:24 MIGnews.com

Пекин: мы пережили пик эпидемии коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Китай уже справился с пиком эпидемии смертоносного коронавируса COVID-19.Об этом заявил официальный представитель Комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает местное информационное агентство "Синьхуа"."На сегодняшний день, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй выявлено семь случаев, из которых шесть — были занесены извне", — заявил Фэн.По его словам, сейчас необходимо поставить в приоритет лечение больных, не терять бдительности и не расслабляться.