12.03 11:31 MIGnews.com

Израильтянам запретили посещать заповедники на юге страны

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Управление парков Израиля распространило предупреждение, в котором просит израильтян воздержаться от посещения заповедников и рек на юге Израиля в ближайшие выходные.Запрет распространяется на все реки на юге, включая окрестности Эйлата, мертвое море, Негев и Арава.Причиной является непогода, которая обрушится на Израиль завтра, 13 марта, и возможность внезапных наводнений.Управление парков издало “абсолютный запрет” на пешие прогулки поблизости от рек и ручьев.