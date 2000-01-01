12.03 11:31 MIGnews.com
Израильтянам запретили посещать заповедники на юге страны
Управление парков Израиля распространило предупреждение, в котором просит израильтян воздержаться от посещения заповедников и рек на юге Израиля в ближайшие выходные.
Запрет распространяется на все реки на юге, включая окрестности Эйлата, мертвое море, Негев и Арава.
Причиной является непогода, которая обрушится на Израиль завтра, 13 марта, и возможность внезапных наводнений.
Управление парков издало “абсолютный запрет” на пешие прогулки поблизости от рек и ручьев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии