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Израильтянам запретили посещать заповедники на юге страны 12.03 11:31   MIGnews.com

Израильтянам запретили посещать заповедники на юге страны

Управление парков Израиля распространило предупреждение, в котором просит израильтян воздержаться от посещения заповедников и рек на юге Израиля в ближайшие выходные. 

Запрет распространяется на все реки на юге, включая окрестности Эйлата, мертвое море, Негев и Арава.

Причиной является непогода, которая обрушится на Израиль завтра, 13 марта, и возможность внезапных наводнений.

Управление парков издало “абсолютный запрет” на пешие прогулки поблизости от  рек и ручьев.


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