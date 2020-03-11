Норвегия не будет участвовать в учениях НАТО из-за эпидемии
По словам руководителя оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Якобсона, ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. Только на территории Италии за сутки число жертв выросло на 31%. В связи с этим страна отказывается принимать участие в учениях НАТО Cold Response, которые должны были пройти в северных районах страны.
"Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Мы намерены сохранить боеспособность армии, чтобы по возможности оказать поддержку обществу в предстоящее непростое время", - приводит слова Якобсона Thedefensepost.