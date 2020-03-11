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Норвегия ну будет участвовать в учениях НАТО из-за эпидемии 12.03 23:11   MIGnews.com

Норвегия не будет участвовать в учениях НАТО из-за эпидемии

По словам руководителя оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Якобсона, ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. Только на территории Италии за сутки число жертв выросло на 31%. В связи с этим страна отказывается принимать участие в учениях НАТО Cold Response, которые должны были пройти в северных районах страны.

"Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Мы намерены сохранить боеспособность армии, чтобы по возможности оказать поддержку обществу в предстоящее непростое время", - приводит слова Якобсона Thedefensepost.


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