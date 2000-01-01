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В Италии закрывают все магазины из-за коронавируса 12.03 14:31   MIGnews.com

В Италии закрывают все магазины из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса в Италии правительство приняло решение закрыть все магазины в стране.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По словам Конте, это еще один вынужденный шаг в борьбе со смертельным вирусом. Работать будут только магазины продовольственных товаров, аптеки и магазины, которые торгуют "необходимыми" товарами.

Более жесткие ограничения в повседневной жизни - это последняя попытка правительства отреагировать на быстроразвивающийся кризис, в результате которого число случаев заболевания в Италии увеличилось с трех до 12 462 менее чем за три недели.


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