12.03 14:31 MIGnews.com

В Италии закрывают все магазины из-за коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В связи со вспышкой коронавируса в Италии правительство приняло решение закрыть все магазины в стране.Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.По словам Конте, это еще один вынужденный шаг в борьбе со смертельным вирусом. Работать будут только магазины продовольственных товаров, аптеки и магазины, которые торгуют "необходимыми" товарами.Более жесткие ограничения в повседневной жизни - это последняя попытка правительства отреагировать на быстроразвивающийся кризис, в результате которого число случаев заболевания в Италии увеличилось с трех до 12 462 менее чем за три недели.