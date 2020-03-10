Bloomberg: России объявили нефтяную войну

Мировой рынок нефти нервно отреагировал в четверг утром на сообщение агентства Bloomberg о намерении еще трех ближневосточных стран присоединится к Эр-Рияду в "нефтяной войне" против Москвы.
По информации источников агентства, Ирак и Кувейт будут поставлять углеводородное сырье своим партнерам со скидкой, а Объединенные Арабские Эмираты понизили цену для февральских поставок.
Иракская нефть с апреля будет экспортироваться со скидкой пять долларов за бочку, сырье из Кувейта поступит на рынок со скидкой шесть долларов. Устанавливающие цены задним числом ОАЭ с января скинули с бочки 1,63 доллара.
Иракская госкомпания SOMO собирается увеличить поставки "черного золота" за рубеж в апреле, утверждает информированный источник агентства.