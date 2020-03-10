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Bloomberg: России объявили нефтяную войну 12.03 14:10   MIGnews.com

Bloomberg: России объявили нефтяную войну

Мировой рынок нефти нервно отреагировал в четверг утром на сообщение агентства Bloomberg о намерении еще трех ближневосточных стран присоединится к Эр-Рияду в "нефтяной войне" против Москвы.

По информации источников агентства, Ирак и Кувейт будут поставлять углеводородное сырье своим партнерам со скидкой, а Объединенные Арабские Эмираты понизили цену для февральских поставок.

Иракская нефть с апреля будет экспортироваться со скидкой пять долларов за бочку, сырье из Кувейта поступит на рынок со скидкой шесть долларов. Устанавливающие цены задним числом ОАЭ с января скинули с бочки 1,63 доллара.

Иракская госкомпания SOMO собирается увеличить поставки "черного золота" за рубеж в апреле, утверждает информированный источник агентства.


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