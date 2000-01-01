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В реанимации с коронавирусом из-за халатности и неразберихи 12.03 10:14   MIGnews.com

В реанимации с коронавирусом из-за халатности и неразберихи

Израильские СМИ сообщают подробности о 66-летнем сотруднике аэропорта Бен-Гурион, заразившемся коронавирусом и находящемся в реанимации больницы Ихилов в Тель-Авиве.

Работники аэропорта Бен-Гурион, находившиеся с ним в контакте, а также 16 врачей и медсестер больницы Ихилов помещены на карантин.

Мужчина, до того как его состояние ухудшилось, безуспешно пытался пройти тест на коронавирус в Ихилов.

Мужчину первоначально госпитализировали в стабильном состоянии, но вчера его состояние резко ухудшилось. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Мужчина, у которого 10 дней назад начались лихорадка и кашель, просил пройти тест на коронавирус в поликлинике больничной кассы Леумит в Кохав Яир. Семейный врач написала в своем заключении о том, что существует подозрение на коронавирус, и необходимо сделать соответствующие проверки. Тем не менее, по неясным пока причинам, эти рекомендации выполнены не были.

Поликлиника Леумит в Кохав Яир закрыта, весь ее персонал помещен на карантин. Вся медицинская помощь оказывается дистанционно.

Жена заболевшего пишет: “Мы умоляли Маген Давид Адом приехать и взять анализы.  Мы сказали им, что он работает в управлении аэропортов, и что у него лихорадка уже 10 дней. У меня высокая температура уже пять дней. Они сказали - нет. В поликлинике и в Ихилов они не отнеслись к нам серьезно - даже видя, как он выглядит и каковы результаты анализа крови”.

Жена сообщает, что мужа сначала госпитализировали в воскресенье, но выписали уже на следующий день, прописав антибиотики. Уже в полдень он снова почувствовал себя плохо, и на этот раз ему сделали проверку и обнаружили коронавирус.

Источники в Ихилов утверждают, что мужчина не отвечал условиям для прохождения теста на коронавирус, которые установлены министерством здравоохранения. 

Источники в Ихилов говорят, что в соответствии с циркуляром министерства здравоохранения тест на коронавирус должен быть одобрен главным терапевтом округа. Он принимает такое решение в случае наличия типичных симптомов вируса у лиц, вернувшихся из стран, где зарегистрирована вспышка коронавируса, или которые находились в близком контакте с носителем коронавируса.  Окружной терапевт также имеет полномочия принять такое решение “основываясь на общем впечатлении в нетипичных случаях”.

Жена больного пишет: “Это ужасное чувство - знать, что мы сделали все, что необходимо, потребовали, чтобы взяли анализы, чтобы его положили в больницу. Система работает на автопилоте, не думая. без нешаблонного мышления”.

Женщина добавляет: “Я извиняюсь перед всеми, кто вступил в контакт с нами. Мы не очень много передвигались, потому что оба чувствовали себя плохо, за исключением поликлиники Леумит и Ихилов”


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