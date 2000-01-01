13.03 06:46 MIGnews.com

Израильтянки привезли 4 медали с гран-при по дзюдо в Марокко

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На прошедшем с 9 по 11 марта в марокконском городе Агадир гран-при по дзюдо IJF World Judo Tour 2018 израильтянки собрали достаточно щедрый урожай медалей.Конечно, самым удачным оказался первый день соревнований, когда Тимна Нельсон-Леви на последней минуте повалила на татами словенку Мирьям Ропер, за что заняла первое место в категории до 57 кг.В этот же день 17-летняя Примо Гефен поборола соотечественницу Бетину Темелькову, которая ранее выступала за Болгарию и в прошлом году победила на ташкентском гран-при. Как результат – первая бронза у Израиля в аналогичной квалификации и первая награда для Примо на "взрослых" соревнованиях.На второй день победительница открытого чемпионата Европы Инбаль Шемеш доказала превосходство, уложив на лопатки марокканку Софию Белаттар, и завоевала еще одну бронзовую медаль (до 48 кг).На третий и заключительный день соревнований Ярден Майерсон завоевала также бронзу (до 78 кг), победив француженку Жюльет Пирье и пополнив собственную копилку третьей медалью – вдобавок к прошлогодним гран-при в Ташкенте и Анталье где она была третьей и второй соответственно.Однако сам факт, что израильтянок не только допустили к соревнованиям, но и пустили на пьедестал, раздосадовал местные мусульманские организации. В частности Марокканская организация по делам Уммы осудила власти страны и отказалась "от нормализации отношений с израильтянами во всех формах"."Мы останемся непоколебимыми в нашей стойкой поддержке Палестины и защите святынь святой земли", - говорится в заявлении организации.А координатор Марокканской коалиции за Палестину Мохаммед аль-Гафари назвал участие представительниц Еврейского государства "оскорблением марокканского народа".