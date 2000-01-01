Падение в Катманду: названа возможная причина авиакатастрофы
Причиной крушения пассажирского самолета в Катманду, могла быть ошибка экипажа при заходе на посадку. Об этом сообщил руководитель аэропорта столицы Непала Раджкумар Чхетри (Rajkumar Chhetri) журналистам газеты Kathmandu Post.
"Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки", - сказал он.
Ранее полиция страны официально подтвердила гибель 49 человек в результате падения пассажирского самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla. При этом по данным издания The Sun, жертв авиакатастрофы намного больше.
Известно, что во время посадки пилотам не удалось попасть на взлетно-посадочную полосу, и воздушное судно упало на футбольное поле восточнее аэропорта.