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Война в Сирии забрала более 350 тыс. жизней 12.03 14:41   MIGnews.com

Война в Сирии забрала более 350 тыс. жизней

В течение 7 лет боевых действий в Сирии с 15.03. 2011 года умерли 353 тыс. 935 человек, об этом говорится в мониторинговом отчете Сирийской обсерватории прав человека.

Так, больше всего в Сирии из-за конфликтов погибло гражданских лиц. Потери среди мирного населения ужасают: 106 тыс. 390 лиц, среди них 19 тыс. 811 детей и 12 тыс. 513 женщин.

В результате боев умерли 63 тыс. 820 военнослужащих режима Башара Асада (сирийская армия – ред.); 58 130 тыс. войск, лояльных к сирийской армии, среди них ливанские бойцы организации Хизбалла и шиитские группировки, пишет Thejakartapost.

Также было ликвидировано 63 тыс. 360 террористов ИГ и "Аль-Каиды". Еще 62 тыс. 39 погибших принадлежали к другим военизированным группировкам.

В докладе говорится о 196 погибших, смерть которых не подтверждена, и принадлежность к определенным группировкам не доказана.
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