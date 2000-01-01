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youtube 12.03 13:41   MIGnews.com

Авиакатастрофа в Катманду, 50 погибших

Более 50 человек стали жертвами авиакатастрофы в Катманду. Об этом сообщает издание The Sun в понедельник, 12 марта.

Инцидент произошел утром возле международного аэропорта в Непале. Также удалось спасти 17 человек.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Самолет, по предварительным данным, съехал с взлетно-посадочной полосы, попал на расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелся.

Пассажирский лайнер курсировал из Дакки в Бангладеш.

На борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщили чиновники.
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