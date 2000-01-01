12.03 13:41 MIGnews.com
Авиакатастрофа в Катманду, 50 погибших
Более 50 человек стали жертвами авиакатастрофы в Катманду. Об этом сообщает издание The Sun в понедельник, 12 марта.
Инцидент произошел утром возле международного аэропорта в Непале. Также удалось спасти 17 человек.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Самолет, по предварительным данным, съехал с взлетно-посадочной полосы, попал на расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелся.
Пассажирский лайнер курсировал из Дакки в Бангладеш.
На борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщили чиновники.
Поделиться
Все по теме
Комментарии