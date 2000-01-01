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Восточная Гута: найдена подпольная химлаборатория 12.03 19:20   MIGnews.com

Восточная Гута: найдена подпольная химлаборатория

В Восточной Гуте во время зачистки населенного пункта Афтрис правительственными силами была найдена подпольная лаборатория по производству химического оружия (боеприпасов), об этом журналистам сообщил полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

Он допустил, что снаряжение боеприпасов могло производиться для подготовки провокаций для обвинения правительственных войск в применении химоружия.

На минувшей неделе в Дамаске сообщили, что специалистами было обнаружено 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, где ранее орудовали боевики, пишет Statuspress.

В Министерстве иностранных дел страны акцентировали, что Дамаск не раз требовал у Организации по запрещению химического оружия направить экспертов в Алеппо или Хан-Шейхун, но ОЗХО отказывала, объясняя решение огромной опасностью их посещения.

Также заместитель председателя сирийского МИДа Фейсал Эль Мигдад говорил о подготовке боевиками в Восточной Гуте инсценировки химической атаки: "Террористы Тахрир Аш-Шам хотят принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс", - заявлял он.
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