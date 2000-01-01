12.03 11:19 MIGnews.com
Аресты в муниципалитете Иерусалима
Утром 12 марта полиция Израиля арестовала высокопоставленного сановника муниципалитета Иерусалима.
Арестованный подозревается во взяточничестве, аферизме и нарушении доверия.
Расследование проводится совместно управлением налогообложения и управлением по борьбе с коррупцией Лахав 433.
Арестованный подозревается в получении “льгот равноценных деньгам” в обмен на продвижение бизнес-интересов определенных групп.
Помимо упомянутого чиновника были арестованы еще пять человек. Арестованные предстанут 12 марта перед окружным судом Ришон ле-Циона.
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