12.03 11:19 MIGnews.com

Аресты в муниципалитете Иерусалима

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Утром 12 марта полиция Израиля арестовала высокопоставленного сановника муниципалитета Иерусалима.Арестованный подозревается во взяточничестве, аферизме и нарушении доверия.Расследование проводится совместно управлением налогообложения и управлением по борьбе с коррупцией Лахав 433.Арестованный подозревается в получении “льгот равноценных деньгам” в обмен на продвижение бизнес-интересов определенных групп.Помимо упомянутого чиновника были арестованы еще пять человек. Арестованные предстанут 12 марта перед окружным судом Ришон ле-Циона.