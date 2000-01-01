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Аресты в муниципалитете Иерусалима 12.03 11:19   MIGnews.com

Аресты в муниципалитете Иерусалима

Утром 12 марта полиция Израиля арестовала высокопоставленного сановника муниципалитета Иерусалима.

Арестованный подозревается во взяточничестве, аферизме и нарушении доверия.

Расследование проводится совместно управлением налогообложения и управлением по борьбе с коррупцией Лахав 433.

Арестованный подозревается в получении “льгот равноценных деньгам” в обмен на продвижение бизнес-интересов определенных групп.

Помимо упомянутого чиновника были арестованы еще пять человек. Арестованные предстанут 12 марта перед окружным судом Ришон ле-Циона.
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