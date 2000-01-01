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flickr/Pedro Szekely 12.03 10:23   MIGnews.com

Австрия: на иранского посла совершили покушение

В Австрии неизвестный вооруженный мужчина напал на охранника резиденции иранского посла в Вене. Об этом сообщают местные СМИ в понедельник, 12 марта со ссылкой на заявление полиции.

Нападавший был застрелен на месте происшествия. Отмечается, что он ранил одного военнослужащего в руку.

Речь идет о 26-летнем австрийце, имя которого пока не раскрывается. Инцидент произошел около полуночи в воскресенье, 11 марта.

Мотивы преступника неизвестны. Пока неясно находился ли иранский дипломат в резиденции в момент нападения.

Венская полиция усилила охрану дипломатических представительств после атаки на резиденцию посла Ирана.
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