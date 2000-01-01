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12.03 09:17   MIGnews.com

Главный враг Газы - беспрецедентная волна наркомании

Власти ХАМАСа в Газе сообщают о беспрецедентной волне контрабанды наркотиков, захлестнувшей палестинский анклав.

Египетские и палестинские контрабандисты перебрасывают через границу большие объемы марихуаны и трамадола. Трамадол - болеутоляющее на основе опиатов. Психиатр из Газы Фадель Абу Хин говорит: “Те, кто его употребляют, думают, что наркотик изменяет реальность. Они теряют ощущение реальности”.

По данным ХАМАСа, только за январь месяц текущего года в Газу было ввезено больше наркотиков, чем за весь 2016. Арестованы восемь контрабандистов. Во время последнего рейда полиции ХАМАСа конфискованы несколько сот килограммов марихуаны, стоимостью около 5 миллионов долларов. Также перехвачены 250 тысяч таблеток трамадола. Упаковка 10 таблеток трамадола продается в Газе по 130-170 шекелей.

Наркотики провозятся через границу в баллонах с газом, внутри стиральных машин и т.п. Иногда небольшие количества наркотиков просто перебрасываются через границу. Также иногда наркотики доставляют в Газу через израильскую территорию, пряча их в контейнерах с различными товарами.

Яхья аль-Фара, помощник генерального прокурора Газы, требует, чтобы ХАМАС вернулся к более жесткой системе наказаний для контрабандистов, и чтобы за ввоз наркотиков давали минимум 15 лет тюрьмы. Фара говорит: Наркоторговец - убийца души. он ничем не отличается от убийцы с ножом и пистолетом. В этом случае возможна даже и и смертная казнь”.
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